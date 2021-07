Saint-Michel-l'Observatoire St Michel de l'Observatoire Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Michel-l'Observatoire COMPLET Un peu plus prés des étoiles… St Michel de l’Observatoire Saint-Michel-l'Observatoire Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

du lundi 2 août au vendredi 6 août

**Bienvenue à St Michel l’observatoire!** Au cœur d’un superbe environnement naturel, le Centre d’Astronomie de Saint Michel l’Observatoire de renommée internationale offre à tous la possibilité d’observer le ciel et de découvrir l’Univers. Il est doté d’un large éventail d’instruments pédagogiques et d’observation dont un télescope de 60 cm sous coupole ainsi qu’une structure d’hébergement. Ce séjour sera l’occasion unique de vivre une aventure inoubliable à la découverte du ciel. **Au programme** : veillées d’observation aux instruments, construction de micro fusées, jeu d’orientation, activité de découverte de l’astronomie, jeux autour des étoiles…

Sur inscription/ Tarifs selon QF

2021-08-02 to 2021-08-06

