COMPLET-Un Monde de couleurs Centre Odcvl Le Chatelrêt, 2 août 2021-2 août 2021, Vars.

COMPLET-Un Monde de couleurs

du lundi 2 août au dimanche 8 août à Centre Odcvl Le Chatelrêt

### UN MONDE DE COULEURS La beauté de la montagne et de ses paysages inspire les artistes, même débutant laisse libre cours à ta créativité ! Un séjour entre pratique encadrée du dessin et découverte de la montagne. > Deux heures chaque jour sont consacrées à l’apprentissage des techniques de base du dessin (travail de l’observation, création d’un catalogue) dans l’atelier du centre ou en pleine nature. Les cours de dessin sont dispensés par un artiste professionnel en résidence sur le centre. > Le temps fort en fin de séjour sera l’organisation de l’exposition des enfants : vernissage, remise des prix et exposition au public ! _Giorgio Sedda est un artiste pluridisciplinaire, lauréat de différents concours internationaux et exposant dans des musées et galeries européens. Son parcours est riche de voyages et de rencontres, notamment auprès d’un public d’enfants. Il collabore aujourd’hui en tant que salarié Odcvl au développement du pôle artistique de notre organisme._ > Découverte de l’habitat montagnard sous forme d’un jeu de piste > Et tous les soirs, une veillée animée par ton équipe d’animateurs… > Renforcement scolaire sur 5 demi-journées. Salles de classe à disposition et méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour: un livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés.

500€ la semaine hors transport

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Odcvl Le Chatelrêt vars sainte marie Vars Hautes-Alpes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T16:00:00