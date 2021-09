COMPLET Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures par Hector Obalk L’Alliage, 6 octobre 2021, Olivet.

L’Alliage, le mercredi 6 octobre à 20:30

Hector Obalk livre un stand-up pédagogique et spectaculaire sur l’histoire de la peinture. Accompagné sur scène par un violoniste et un violoncelliste, le critique et historien d’art nous propose de voir ou revoir en détail et en musique certains chefs-d’œuvre picturaux non sans une pointe d’humour. Devant un mur de 4000 tableaux, l’auteur de la série documentaire d’Arte « Grand’Art », guide les spectateurs dans un voyage vulgarisateur à travers sept siècles de peinture, de Giotto, précurseur de la Renaissance italienne à Yves Klein, le maître du bleu… Production – Corpus Production Interprétation et mise en scène : Hector Obalk Avec Raphaël Perraud au violoncelle en alternance avec Florent Carrière, Pablo Schatzman au violon en alternance avec You-Jung Han et Hector Obalk COMPLET

L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T20:30:00 2021-10-06T22:00:00