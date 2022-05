COMPLET – Tous à cheval Centre JEAN UDAQUIOLA

du lundi 25 juillet au samedi 30 juillet à Centre JEAN UDAQUIOLA

Chaque jour à cheval pour les débutant.es ou les initié.es ! Activité Tous à Cheval: – 5 séances complètes d’équitation : Soins, technique, obstacle, balade… (Cours adaptés selon les niveaux). Et activités à la carte : – Trollball, Bubble-foot, – Stand up paddle, – sortie dune du Pilat, tir à l’arc, parcours d’orientation, jeux de ballons, hockey, pelote, ping-pong, baby-foot… – Ateliers d’expression : créations manuelles, théâtre, musique, danse country, artisanat… Sans oublier les petits et grands jeux, veillées animées… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 570,00 €

Viens partager ta passion du cheval avec tes amis. Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

