Théâtre – Volcan Junior : Les lapins aussi traînent des casseroles, 1 juin 2022

COMPLET – Théâtre – Volcan Junior : Les lapins aussi traînent des casseroles

2022-06-01 18:30:00 – 2022-06-01

Théâtre visuel et gestuel – Toutito Teatro

Passer notre amour au presse-purée

Avant, Lapin vivait avec son papa et sa maman. Maintenant, c’est différent : il vit avec son papa et aussi avec sa maman. Mais pas en même temps. Ce tremblement de terre dans son existence a commencé par des secousses inhabituelles autour de la table du dîner. Les répliques du séisme se sont diffusées dans tous les recoins de sa vie d’enfant : nouvelle maison, nouvelle chambre, nouvelles habitudes… Mais il y a au moins une chose qui ne risque pas de changer : il est toujours le Lapin de ses parents !

Le Toutito Teatro, que les plus jeunes avaient découvert avec “Dans les jupes de ma mère” à l’occasion du Ad Hoc festival, créé un monde plein de douceur et de poésie pour aborder ce sujet difficile. Menée tambour battant, cette pièce colorée et fantaisiste aborde un sujet délicat, celui de la séparation et de la famille recomposée. Sans tabou, le Toutito Teatro et son théâtre visuel et gestuel, emmène les enfants à la découverte d’une nouvelle vie, avec ses difficultés, bien sûr, mais aussi le bonheur d’une famille à réinventer.

A partir de 6 ans

Durée : 50 min

Tarif : 5€

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/les-lapins-aussi-trainent-des-casseroles

