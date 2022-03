COMPLET – Théâtre : Les Feux de l’Amour et du Hasard Montivilliers, 2 avril 2022, Montivilliers.

COMPLET – Théâtre : Les Feux de l’Amour et du Hasard Montivilliers

2022-04-02 – 2022-04-02

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

De presque Marivaux / Par la Comédie Presque Française.

Entre les Monty Python, les Nuls et les Robins des Bois, découvrez la parodie déjantée du moment !

La Comédie Presque Française propose une adaptation presque fidèle du “Jeu de l’Amour et du Hasard” de Marivaux : un texte de Marivaux dans une version soap à l’américaine…

Ainsi ce n’est plus Silvia, Dorante, Arlequin ou Lisette mais Victoria et Brandon, Dick et Kimberley, qui vont incarner ce classique du théâtre français, faisant basculer le marivaudage dans une comédie ébouriffante et moderne.

Rien ne va plus au ranch de Bob Flanagan, où les maîtres se font passer pour des valets et les valets pour des maîtres ! En effet, Victoria et Brandon sont promis l’un à l’autre, mais tous deux ont décidé de se travestir pour s’espionner, et mieux se connaître. Bob Flanagan et son fils Bob Flanagan Junior, seuls avertis de cette supercherie, les laisseront-ils faire ?

Suspense ! Vous le saurez en regardant l’épisode 4731 des “Feux de l’Amour et du Hasard”, la superproduction de la Comédie presque Française.

Samedi 2 avril 2022 à 20h30

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Tarif : 18 €

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/programmation/les-feux-de-lamour-et-du-hasard/#content

dernière mise à jour : 2022-01-02 par