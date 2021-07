COMPLET – Survivor refuge de la grande léchère, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-François-Longchamp.

COMPLET – Survivor

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à refuge de la grande léchère

Les 16 jeunes âgés de 13 à 16 ans, pourront découvrir la vie en pleine nature et la vie collective. L’idée est que le groupe puisse monter leur camp pendans 2 jours (durant lesquels nous serons hébergés en refuge de montagne), pour ensuite passer 2 nuits en bivouac et découvrir les joies de la vie en pleine nature et la survie douce. Au programme : – choix collectif concernant la vie quotidienne (installation du camp, choix des menus, courses, préparation des repas) – course d’orientation – tir à l’arc – randonnée et grands jeux

sur inscription, tarifs selon le quotient familial entre 75€ et 120 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

refuge de la grande léchère 73130 MONTGELLAFREY Saint-François-Longchamp Montgellafrey Savoie



