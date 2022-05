COMPLET – Surf Attitude La Maison du Littoral Basque CIBOURE Catégorie d’évènement: Ciboure

Surf sur les vagues du Pays Basque lors de ce séjour sous le soleil du Sud Ouest de la France ! Viens à Socoa pour profiter de cette activité en t’amusant avec tes nouveaux amis ! Tu apprendras à dompter les vagues et à écouter la mer dans un cadre idéal grâce à ce séjour dédié au surf avec au programme : – 5 séances de surf avec l’école de Txingudi – des promenades à proximité – des baignades, de la pêche à pied, des jeux de plages,… Et bien entendu des petits et grands jeux, des activités sportives et manuelles, des veillées animées qui viendront compléter ce programme déjà bien chargé ! Informations complémentaires : – Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique du surf – Mesures barrières assurées conformément à la législation en vigueur [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 610,00 €

