du dimanche 31 juillet au samedi 6 août à La Maison du Littoral Basque

Viens t’initier ou te perfectionner en surfant les vagues de la grande plage d’Hendaye, dans le Sud-Ouest de la France ! Ce séjour allie la pratique sportive et découvertes culturelles. Tu apprendras à dompter les vagues dans un cadre idéal dédié au surf. Au programme : – 5 séances de surf avec l’école de surf TXINGUDI – des grands jeux, des jeux collectifs et temps libre à St Jean de Luz, – plage et des baignades… Mais aussi… des veillées animées (Toro del fuego, boum, loup garou,…) Informations complémentaires : – Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique du surf – Mesures barrières assurées conformément à la législation en vigueur [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 610,00 €

La Maison du Littoral Basque Chemin des Blocs, 64500 CIBOURE

