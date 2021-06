Pissos PISSOS (40) / BALIZAC (33) Landes, Pissos COMPLET – Sur les Arbres Perchés PISSOS (40) / BALIZAC (33) Pissos Catégories d’évènement: Landes

Pissos

COMPLET – Sur les Arbres Perchés PISSOS (40) / BALIZAC (33), 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Pissos. COMPLET – Sur les Arbres Perchés

du lundi 19 juillet au samedi 24 juillet à PISSOS (40) / BALIZAC (33)

Pendant 3 jours, la base de loisirs de Testarouman à Pissos accueillera les enfants dans un espace à l’ombre des pins et au bord de la Leyre. Ils s’essaieront au canoë et pourront profiter de la piscine. Une demi-journée d’accrobranche sera également au programme. Les 3 autres jours les enfants seront plongés dans un cocon naturel à Balizac où ils s’exerceront au grimp’ à l’arbre, au tir à la sarbacane et ils vivront une chasse au trésor tels des explorateurs ! Enfin, les enfants qui le souhaitent pourront dormir une nuit dans des hamacs perchés dans les arbres en toute sécurité (suivant météo). Les activités de baignade, grands jeux et veillées viendront compléter un programme riche et varié.

de 73.05 € à 487.00 € Rendez-vous sur place

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. PISSOS (40) / BALIZAC (33) PISSOS Pissos Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pissos Autres Lieu PISSOS (40) / BALIZAC (33) Adresse PISSOS Ville Pissos lieuville PISSOS (40) / BALIZAC (33) Pissos