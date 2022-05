COMPLET – Street Dance Centre JEAN UDAQUIOLA

COMPLET – Street Dance Centre JEAN UDAQUIOLA, 15 août 2022, . COMPLET – Street Dance

du lundi 15 août au samedi 20 août à Centre JEAN UDAQUIOLA

Pour toi les techniques de base de la danse, le rythme, le langage du corps et l’expression corporelle n’auront plus de secret. Avec joie et bonne humeur, en groupe, tu vas créer et mettre en scène ta chorégraphie. – Création de costumes de spectacles – Customisation de vêtements – Maquillage de scène – Fabrication de décors (technique de graff, installations…) Profite aussi de ta colo grâce aux jeux, veillées animées… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 570,00 €

Viens t’exprimer à travers la danse et les arts urbains. Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-15T10:00:00 2022-08-15T00:00:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T00:00:00;2022-08-17T00:00:00 2022-08-17T00:00:00;2022-08-18T00:00:00 2022-08-18T00:00:00;2022-08-19T00:00:00 2022-08-19T00:00:00;2022-08-20T00:00:00 2022-08-20T14:00:00

Détails Autres Lieu Centre JEAN UDAQUIOLA Adresse 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE lieuville Centre JEAN UDAQUIOLA

Centre JEAN UDAQUIOLA https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//