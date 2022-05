COMPLET – Sport Passion Centre Valcoline j.effroy, 18 juillet 2022, .

COMPLET – Sport Passion

du lundi 18 juillet au samedi 23 juillet à Centre Valcoline j.effroy

Le plein de sensations pour découvrir la montagne sous toutes ses formes grâce à des activités physiques exceptionnelles pratiquées de manière ludique et sécurisée . – Canyoning: 1 séance. Cette activité te permettra de maîtriser différentes types de techniques de déplacements avec une ou sans agrés au fil de l’eau ou sur les berges. Tu devras t’approprier un nouvel environnement qui mettra tous tes sens en éveil. Les consignes de sécurité devront être respectées à la lettre. – Accrobranche, orientation, randonnée… : 1 séance de chaque. Grâce à ces activités, tu amélioras ta concentration, ton sens de l’équilibre. Une randonnée de découverte du milieu montagnard, de la faune et de la flore sera organisée. – Baignade en piscine : 1 séance (sous réserve). – Initiation au VTT de Montagne avec un moniteur MCF et randonnée équestre : 1 séance de chaque. Après une phase de présentation du matériel et d’initiation où tu apprendras à t’équiper et à respecter les règles de sécurité, tu t’initieras aux joies du VTT en milieu naturel en adaptant tes déplacements aux difficultés du terrain. Tu devras gérer ton équilibre et celui de ton VTT. Au cours de l’activité randonnée équestre, tu auras l’occasion de t’occuper de ton propre cheval, de le brosser, d’apprendre à le connaître. Tu apprendras également les règles de sécurité avant de partir en randonnée encadrée ou en manège selon la météo. Cela sera l’occasion de maîtriser ta monture et d’apprendre à le diriger. Au travers des grands jeux, des veillées, de la soirée montagnarde et d’ autres temps forts de ce séjour, tu expérimenteras le vivre-ensemble. Informations complémentaires – Le test d’aisance aquatique est nécessaire à la pratique du canyoning. – Il n’est pas nécessaire de fournir de document particulier pour la pratique des autres activités. – programme susceptible d’évoluer selon le nombre de jeunes et la météo. – Les activités programmées auront lieu sous réserve des autorisations gouvernementales et dans le respect des protocoles en vigueur. (ex : piscine sous réserve d’assouplissement du protocole sanitaire interdisant les groupes). [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 515,00 €

Centre Valcoline j.effroy PLACE MARCEL DUMAS, 38580 ALLEVARD



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T12:30:00 2022-07-18T00:00:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T00:00:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T00:00:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T00:00:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T00:00:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T13:30:00