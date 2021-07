Lathus-Saint-Rémy CPA Lathus Saint Rémy Lathus-Saint-Rémy, Vienne COMPLET Sport et Nature à Lathus ! CPA Lathus Saint Rémy Lathus-Saint-Rémy Catégories d’évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne

COMPLET Sport et Nature à Lathus ! CPA Lathus Saint Rémy, 23 août 2021-23 août 2021, Lathus-Saint-Rémy. COMPLET Sport et Nature à Lathus !

du lundi 23 août au vendredi 27 août à CPA Lathus Saint Rémy

Séjour sport et nature au CPA de Lathus (86). Au programme : Kayak, accrobranche, course d’orientation, randonnée dans le Roc d’Enfer, baignade et bien sûr, veillées préparées par nos animateurs !

En fonction du QF, contacter la sructure.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. CPA Lathus Saint Rémy La Voulzie, 86390 Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lathus-Saint-Rémy, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu CPA Lathus Saint Rémy Adresse La Voulzie, 86390 Lathus-Saint-Rémy Ville Lathus-Saint-Rémy lieuville CPA Lathus Saint Rémy Lathus-Saint-Rémy