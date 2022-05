COMPLET – Sport Addict Centre ECOLE DES NEIGES

COMPLET – Sport Addict Centre ECOLE DES NEIGES, 10 juillet 2022, . COMPLET – Sport Addict

du dimanche 10 juillet au dimanche 17 juillet à Centre ECOLE DES NEIGES

Viens partager ta semaine avec un groupe d’ados de ton âge et t’initier à de nouveaux sports : – escalade, – tir à la carabine laser, – ski à roulettes, – golf – une sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, sauter et marcher dans des filets, suspendus dans les arbres !! Toutes ces activités rythmeront ta semaine avec en plus des veillées à thème et un accès régulier à la piscine du centre. Toutes ces activités sont encadrées par des professionnels diplômés. Conditions suggérées à l’inscription : pratique régulière d’activité sportive. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 537,00 €

Marre des sports classiques ? Envie de changement et de découvertes ? Centre ECOLE DES NEIGES 350 Chemin de l’Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T17:00:00 2022-07-10T00:00:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T00:00:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T00:00:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T00:00:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T00:00:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T00:00:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T00:00:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T10:00:00

Détails Autres Lieu Centre ECOLE DES NEIGES Adresse 350 Chemin de l'Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA lieuville Centre ECOLE DES NEIGES

Centre ECOLE DES NEIGES https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//