du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à La Base Aventure d’ARETTE

Vos premiers pas d’explorateurs dans le gouffre mythique de la Pierre St Martin et randonnée souterraine salle de la Verna sur les traces des pionniers. Au programme : – 1 séance de spéléologie découverte encadrée par un moniteur diplômé pour découvrir nos grottes et rivières souterraines – apprentissage des techniques de cordes – 1 journée à la grotte de Verna en exploration sportive, accompagné d’un guide diplômé d’Etat de spéléologie – 1 journée balade sur les piémonts pyrénéens pour découvrir nos montagnes et ses richesses – 1 journée au parc aquatique pour se détendre entre copains et s’amuser dans les bouées ! [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 510,00 €

Viens t’initier au monde souterrain et découvrir nos montagnes locales ! La Base Aventure d’ARETTE 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE

