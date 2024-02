COMPLET Spectacle « TacTicOptik » Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny, vendredi 1 mars 2024.

COMPLET Spectacle « TacTicOptik » Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny Eure

Les illusions d’optiques sont étonnantes, mais à vivre collectivement en direct dans un spectacle de magie, elles sont déroutantes. TacticOptik est un curieux spectacle de magie qui va bousculer votre esprit et votre sens de la vue.

Comment s’y retrouver parmi le vrai-vrai, le vrai-faux, le faux-vrai ou le faux-faux ?

Entre trompe-l’œil visuel et numéros musicaux, TacticOptik vous plongera dans une atmosphère de surprise et d’étonnement.

Regardez ! Vous allez vous tromper !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 15:00:00

fin : 2024-03-01 16:30:00

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil

Étrépagny 27150 Eure Normandie mediatheque@ccvexin-normand.fr

