« COMPLET » – SOLEIL ET OCEAN dans les Landes (Vieux Boucau/Capbreton) Centre de Vacances « Le Pignadar », 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Vieux-Boucau-les-Bains.

« COMPLET » – SOLEIL ET OCEAN dans les Landes (Vieux Boucau/Capbreton)

du samedi 10 juillet au lundi 26 juillet à Centre de Vacances « Le Pignadar »

Départ depuis 4 lieux différents répartis dans le Ternois, direction les Landes à Vieux Boucau et Capbreton afin de faire vivre 17 jours de découverte auprès des enfants et des jeunes du Pas-De-Calais. Séjour en structure en « dur » pour les plus jeunes : centre de vacances Le Pignadar à Vieux-Boucau. Séjour « semi-itinérant » pour les autres (une semaine sur chaque site) : centre de vacances Le Pignadar à Vieux-Boucau, et Camping*** La Civelle à Capbreton. Les enfants et les jeunes seront hébergés au centre de vacances Le Pignadar, au sud des Landes, entre la dune et la forêt, le centre se situe à proximité du village, en bordure de la piste cyclable, de la forêt et à 15 minutes à pied de la plage. Dans un grand parc ombragé sous les pins et les chênes, les jeunes seront logés en chalets, chacun accueille 2 chambres de 6 lits avec WC et lavabos. Les sanitaires complets avec douches se trouvent à côté dans une unité indépendante. La plupart des enfants et des jeunes auront le plaisir de vivre hors du temps, au rythme du camping*** La Civelle à Capbreton, dans un cadre idyllique. Ils auront accès à une piscine chauffée constamment à 28°C et à un terrain multisports. Le camping est situé à 1,5km de la plage (à 20km de l’autre site à Vieux Boucau). Capbreton est une station balnéaire très appréciée, son centre-ville est animé, de très longues promenades sont aménagées pour les piétons comme pour les vélos, à proximité d’immenses plages de sable fin.

En fonction du quotient familiale de 50 € à 500 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de Vacances « Le Pignadar » 21 rue des Artisans 40480 Vieux Boucau Vieux-Boucau-les-Bains Landes



