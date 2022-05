COMPLET – Socoa Voile La Maison du Littoral Basque, 7 août 2022, .

COMPLET – Socoa Voile

du dimanche 7 août au samedi 13 août à La Maison du Littoral Basque

Dans ce séjour qui allie pratique sportive et découvertes culturelles, deviens un futur matelot et vogue sur la mer du Pays Basque lors de ce séjour entre soleil et océan. Apprends à naviguer sur la mer et à écouter le vent dans un cadre idéal grâce à ce séjour dédié à la pratique de la voile. Au programme : – 5 séances de voile – découverte de St Jean de Luz et du Domaine d’Abbadia (jeu d’orientation) – des temps de partage avec tes copains pour organiser des veillées à thèmes Mais aussi : des baignades, des activités variées, des jeux de plages, des promenades… pour profiter encore plus de ces vacances en colo ! Informations complémentaires : – Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique de la voile – Mesures barrières assurées conformément à la législation en vigueur [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 505,00 €

Hisse ta voile au vent et navigue en catamaran au large de la baie de St Jean De Luz.

La Maison du Littoral Basque Chemin des Blocs, 64500 CIBOURE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

