du dimanche 7 août au samedi 13 août à La Maison du Littoral Basque

Tu rêves d’explorer les fonds sous-marins et partir à la rencontre des animaux ? Viens à Socoa pour profiter de cette activité! La découverte des fonds marins et le dépassement de soi seront au programme. Tu partiras découvrir et explorer la vie aquatique dans un cadre naturel idéal grâce à ce séjour dédié à la plongée avec au programme : – 5 séances de plongée avec l’école Odyssée Bleue de Ciboure – des promenades à proximité et découverte du patrimoine local (Saint Jean de Luz…) – des baignades, des jeux de plages, jeux collectifs, … Et bien entendu, des veillées animées et des moments de vivre ensemble viendront compléter ce programme déjà bien complet ! Informations complémentaires : – Test d’aisance aquatique, certificat médical sont les documents obligatoires pour la pratique de la plongée – Mesures barrières assurées conformément à la législation en vigueur [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 635,00 €

Tu rêves d’explorer les fonds marins et nager avec les poissons, ce séjour est fait pour toi !

La Maison du Littoral Basque Chemin des Blocs, 64500 CIBOURE



