COMPLET – Skate, Ride “n” Roll Centre JEAN UDAQUIOLA

du lundi 11 juillet au samedi 16 juillet à Centre JEAN UDAQUIOLA

Si tu veux rider viens avec nous ! Tu pratiqueras ton activité favorite ! Réalise des figures libres dans le bowl en laissant libre cours à ton imagination. Travaille aussi tes « tricks » (figures : flat, dirt, street, …). Tu partageras ta passion avec d’autres jeunes comme toi en recherche de sensations fortes ! Dans une ambiance fun et détendue, le groupe progresse ensemble au contact de notre équipe mais aussi des autres riders. Sans oublier les autres temps forts et activités de colo : petits et grands jeux, veillées conviviales, soirées à thèmes,… Informations complémentaires : Il s’agit d’un stage de skate et de trottinette qui permet l’initiation comme le perfectionnement. Casques et protections fournis. L’activité est encadrée par un moniteur diplômé. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 570,00 €

Avec tes amis, viens rider sur la rampe, en skate ou en trottinette ! Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T10:00:00 2022-07-11T00:00:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T00:00:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T00:00:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T00:00:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T00:00:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T14:00:00

