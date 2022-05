COMPLET – Skate au Pays Basque La Maison du Littoral Basque CIBOURE Catégorie d’évènement: Ciboure

COMPLET – Skate au Pays Basque

du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet à La Maison du Littoral Basque

Viens vivre des sensations sportives au cœur du Pays Basque! – Animation skateboard par le 162 Skate School de Saint Jean de Luz (matériel fourni) – 2 heures au Trampoline Park pour bondir et rebondir sans modération et jumper à souhait – Matchs de Beach Soccer, sur la plage – Balade au bord de la côte basque /plage Et bien entendu, des veillées animées et des moments de vivre ensemble viendront compléter ce programme déjà bien complet ! Information complémentaire : Mesures barrières assurées conformément à la législation en vigueur [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 499,00 €

Au coeur du Socoa, à 2 pas du fort et de l’océan, viens vivre des sensations sportives au grand air du Pays Basque ! La Maison du Littoral Basque Chemin des Blocs, 64500 CIBOURE CIBOURE

