COMPLET – Sensation Méditerranée Centre LE COSSE, 20 juillet 2022, LE GRAU D'AGDE.

COMPLET – Sensation Méditerranée

du mercredi 20 juillet au dimanche 31 juillet à Centre LE COSSE

Entre terre et mer, découvre les plaisirs de la glisse et des activités nautiques en mer ou rivière. Choisis cette colo semi-itinérante pour faire le plein de sensations entre potes : 3 jours en bord de mer au centre, 6 jours en itinérance dans les gorges pour des activités sportives d’eaux vives, puis à nouveau 3 jours à la mer pour une fin de séjour tranquille. L’objectif de tes vacances ? Vivre ensemble, former un groupe, partager, choisir, décider, repartir avec des souvenirs plein la tête et surtout avoir le sentiment d’avoir vécu un truc à part ! Les activités suivantes te seront proposées : – Journée à Aqualand – Plage, farniente, sports de plage, baignade en rivière, sauts… – Journée découverte en canoë en eaux-vives – Descente en canyoning dans les gorges d’Héric – Une demi-journée de bellyak (allie le plaisir du kayak et les sensations que l’on peut retrouver avec le surf) – 3 nuitées en camping dans la vallée de l’Orb – 3 nuitées en camping dans les gorges d’Héric – Barbecues, fête d’ados, soirée à thème, activités sportives et artistiques, sorties. Certificat d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 862,00 €

Sensations sportives entre Mer et Canyon !

Centre LE COSSE Chemin de l’Agenouillade, 34300 LE GRAU D’AGDE LE GRAU D’AGDE Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-20T15:00:00 2022-07-20T00:00:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T00:00:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T00:00:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T00:00:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T00:00:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T00:00:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T00:00:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T00:00:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T00:00:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T00:00:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T00:00:00;2022-07-31T00:00:00 2022-07-31T11:00:00