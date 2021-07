COMPLET Sensation Méditerranée Centre le Cosse, 15 août 2021-15 août 2021, Agde.

du dimanche 15 août au jeudi 26 août à Centre le Cosse

Entre terre et mer, plaisirs de la glisse et des activités nautiques en mer ou rivière vont rythmer un séjour où la participation des jeunes est au cœur du séjour ! 3 jours en bord de mer au centre, 6 jours en itinérance dans les gorges pour des activités sportives d’eaux vives, puis à nouveau 3 jours à la mer pour une fin de séjour tranquille. Une préparation idéale aux séjours itinérants et aux vacances avec sensations de liberté, rencontres, découvertes et aventures au programme ! Vivre ensemble, former un groupe, partager, choisir, décider de ce que seront nos vacances pour en faire un séjour unique. Et repartir avec des souvenirs plein la tête et des amis de divers horizons, Au programme: – Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap – Plage, farniente, sports de plage, baignade en rivière, sauts… – Journée découverte en canoë en eaux vives, – Descente en canyoning dans les gorges d’Héric, – Une demi-journée de Bellyak (allie le plaisir du kayak et les sensations que l’on peut retrouver avec le surf) – 3 nuitées en camping dans la vallée de l’Orb – 3 nuitées en camping dans les gorges d’Héric – Barbecue, fête d’ados, soirée à thème, activités…. Encadrement : 1 directeur de centre DESJEPS 1 directeur de séjour spécialisé environnement marin 1 Assistant Sanitaire diplômé 1 Adjoint (Minimum BAFA + Expérience) 4 Animateurs dont 3 BAFA Environnement Embouchure de l’Hérault Soleil et plages de sable fin Proximité du centre ville et de milieu naturel sensible Centre convivial refait en 2016

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre le Cosse Chemin de l’agenouillade 34300 le Grau d’Agde Agde Grau d’Agde Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

