Ce séjour est proposé pour des jeunes du CM2 au college en camping dans une base de loisirs de canoë- kayak tout équipé, situé dans le Parc Naturel régional du Haut Languedoc. Durant cette semaine les jeunes découvriront la vie du camping, des sports de pleines nature ainsi qu’une approche de l’astronomie mais aussi une prévention quotidienne de la biodiversité et de l’écologie. Avec pour objectifs : – Découverte sportives de différents sports de pleine nature – Découverte de la biodiversité des lieux d’activités. – Découverte de l’astronomie – Découvrir les joies du camping.

150€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le moulin de Tarassac Mons la Trivalle Tarassac Mons Hérault

