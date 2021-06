COMPLET Séjour Valbonne Alpes Maritimes 15 17 ans Centre international de Valbonne, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Valbonne.

du lundi 12 juillet au samedi 17 juillet à Centre international de Valbonne

Mise en place d’un séjour 6 jours / 5 nuits à destination des jeunes savigniens âgés de 15 à 17 ans. L’objectif sera de permettre aux jeunes les plus en difficultés et les plus fragilisés par la crise sanitaire et l’année scolaire si particulière de bénéficier d’un programme leur permettant de : – découvrir une nouvelle Région de France, une culture, de nouvelles pratiques culinaires et produits du terroir, – découvrir de nouveaux lieux ressources et la valeur ajoutée du patrimoine touristique françsias, – revenir sur l’année scolaire passée et permettre aux jeunes de revenir à la rentrée dans les meilleures conditions physiques et mentales, – travailler sur des contenus et apprentissages scolaires -selon la demande de l’enfant et/ou des parents), – gagner en autonomie et en appétance à la mobilité.

Selon quotien familial (Taux d’effort)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre international de Valbonne 190 Rue Frédéric Mistral, 06560 Valbonne Valbonne Sophia Antipolis Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T06:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T00:00:00 2021-07-17T16:30:00