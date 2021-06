COMPLET séjour trappeur Chateau de FULVY, 18 août 2021-18 août 2021, Saint-Germain-des-Champs.

COMPLET séjour trappeur

du mercredi 18 août au vendredi 27 août à Chateau de FULVY

Le centre de Fulvy est situé en Bourgogne, dans l’Yonne, à égale distance de Tonnerre et de Mont-bard. Le village, Ancy-le-Franc, longe le canal de Bourgogne. La propriété, qui s’étend sur 17 hectares, est composée d’une grande prairie et d’une partie boisée. Ce centre dispose de tous les atouts nécessaires pour l’accueil et la menée d’un centre de vacances à caractère social et éducatif.Celui-ci est composé composé de plusieurs bâtiments :  Le château, avec ses chambres de quatre, cinq et six lits, ses salles d’activités, une biblio-thèque et son patio pour les soirées en plein air  La ferme est constituée, au rez-de-chaussée, du restaurant et de la cuisine. A l’étage on trouve des chambres de quatre lits et une salle d’activités qui seront utilisés par un autre séjour de vacance.  Une infirmerie  Un espace lingerie  Un terrain de bicross et une piscine

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Chateau de FULVY 4 route du chateau 89 160 Saint-Germain-des-Champs Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T23:59:00;2021-08-23T00:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T23:59:00