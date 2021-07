Saint-Bonnet-Tronçais Base estivale du Patro Allier, Saint-Bonnet-Tronçais COMPLET Séjour tipis Saint Bonnet Tronçais Base estivale du Patro Saint-Bonnet-Tronçais Catégories d’évènement: Allier

du lundi 2 août au vendredi 6 août

Organisation d’un séjour du lundi 02 au vendredi 06 août 2021, au camping Champ Fossé à Saint-Bonnet de Tronçais (03). Mini camp sous tipis autour d’activités extérieures, nature. Découverte de la faune et de la flore du lieu. Semaine sur le développement de l’autonomie de l’enfant. Conseil des enfants, droits de parole. Echanges. Responsabilisation des tâches du quotidien (table, installations, vaisselle, rangements..) au sein de petits groupes. dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Base estivale du Patro Camping Champ Fossé auvergne Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T09:30:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T17:00:00

