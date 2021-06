COMPLET – Séjour sportif multi activités 9 – 11 ans Le Rocheton, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, La Rochette.

COMPLET – Séjour sportif multi activités 9 – 11 ans

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Le Rocheton

Afin de répondre aux différents besoins exprimés et en accord avec le différent partenaire et avec les familles, le Centre social et culturel Petit Colombes met en place un mini-séjour éducatif dont les objectifs sont : Le renforcement des apprentissages, de la culture, du sport, tout en favorisant la découverte / Elargir les centres d’intérêt des enfants et des adolescents, encourager le goût de la lecture et des activités culturelles, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir / Proposer des activités associant l’éducation à la vie collective, sociale et citoyenne. **Le mini-séjour se déroule à la Rochette géré par l’association Profil Evasion.** Profil Evasion s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à la Nature, dans le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, en lisière de la forêt de Fontainebleau, dans le sud de l’Île-de-France. L’association dispose d’une infrastructure pour accueillir les groupes d’âges variés. Les animations sont dirigées par des animateurs professionnels et diplômés de l’encadrement de groupes pour une activité donnée. Profil Evasion est agréée Jeunesse et Sports et Education Nationale. Il sera proposé un ensemble d’activités sportives de pleine nature autour de la grimpe d’arbres pour accentuer et diversifier les découvertes d’un environnement exceptionnel, qu’il s’agisse de flore, de faune ou de patrimoine culturel et humain. **Les activités proposées : Grimpe d’arbre – Tir à l’arc – VTT – Poney**

Sur inscription / 30 € par enfant

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Rocheton rue du Rocheton La Rochette Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

