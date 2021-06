Complet – Séjour Sportif à la Mézière sur couesnon La Mezière-sur-couesnon, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Mézières-sur-Couesnon.

Complet – Séjour Sportif à la Mézière sur couesnon

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à La Mezière-sur-couesnon

Le mini camp va permettre aux jeunes de vivre un départ en vacances hors du contexte familial, de s’éloigner de leur environnement citadin pour un plus rural. Les jeunes souhaitent faire un mii camp en forêt. Ils ressentent le besoin de renouer avec la nature encore plus dans le contexte sanitaire actuel. Ils veulent se retrouver ensemble dans un espace aéré. La mise en place de ce séjour sera l’occasion d’appréhender un environnement forestier et rural. Il permet aussi aux jeunes d’avoir un projet commun. Ce séjour est le moyen de : – S’investir dans la vie quotidienne, participer à la vie de groupe -Créer du lien entre les jeunes et leur permettre de s’épanouir -Favoriser le bien être individuel et collectif Le séjour permet aux jeunes de s’épanouir à travers différents principes : -Par une approche relationnelle sur des bases nouvelles : confiance en l’autre -Découvrir un nouvel environnement : La Mézières sur Couesnon (35) -Découvrir de nouveaux sport : course escalade, VTT, Kayak… -Dépasser ses limites (jeux de groupe, sports aquatiques et terrestres) -Respecter et prendre part à la définition des règles communes -Parvenir à vivre ensemble -Créer une dynamique de groupe A destination principalement des jeunes de 10 à 13 ans

Sur inscription

Semaine à la découverte de sport et de la vallée du couesnon

La Mezière-sur-couesnon 14 Rue du Couesnon, 35140 Mézières-sur-Couesnon Mézières-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:30:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T08:30:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T08:30:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T08:30:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T08:30:00 2021-07-23T18:00:00