du mardi 24 août au vendredi 27 août

Mise en place d’un séjour 6 jours / 5 nuits à destination des jeunes savigniens âgés de 11 à 14 ans. Afin de travailler sur le rapport à la capitale et désenclaver l’esprit de nos jeunes savigniens, l’objectif sera de susciter l’appétance à la mobilité vers la plus belle ville du monde. Située à 35 minutes de notre ville, mais pour autant, trop peu de nos jeunes s’y rendent! L’enjeu sera de permettre aux jeunes les plus en difficultés et les plus fragilisés par la crise sanitaire et l’année scolaire si particulière de bénéficier d’un programme leur permettant de : – découvrir Paris, en immersion. Sans avoir à rentrer chez eux en fin de journée, – découvrir de nouveaux lieux ressources et la valeur ajoutée du patrimoine touristique, culturel parisien, – revenir sur l’année scolaire passée et permettre aux jeunes de revenir à la rentrée dans les meilleures conditions physiques et mentales, – travailler sur des contenus et apprentissages scolaires -selon la demande de l’enfant et/ou des parents), – gagner en autonomie et en appétance à la mobilité.

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

