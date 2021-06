Albi VLIT Albi, Tarn COMPLET – Séjour Ocean’Sports à La Teste-de-Buch (Gironde) VLIT Albi Catégories d’évènement: Albi

Adressé aux enfants de CP au CM2, ce séjour est organisé dans le cadre du dispositif vacances apprenantes. Hébergé au centre VLJT, plaine des Sports Gilbert Moga, 33260 à la Test de Buch. Situé à proximité de l’Océan, il offre un cadre aux enfants qui les sortira de leur environnement quotidien et leur permettra de découvrir les caractéristiques du Littoral et de pratiquer des activités qui lui sont propres. Différentes animations et activités seront proposées et menées avec les enfants participants au séjour,. Toutes aux alentours du bassin d’Arcachon.

Séjour gratuit avec transport prévu au départ de Brantôme et Mareuil

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

