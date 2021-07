Mirande Camping Paradis "île du pont" Gers, Mirande COMPLET séjour multiloisirs Camping Paradis « île du pont » Mirande Catégories d’évènement: Gers

Mirande

COMPLET séjour multiloisirs Camping Paradis « île du pont », 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Mirande. COMPLET séjour multiloisirs

du lundi 12 juillet au mercredi 21 juillet à Camping Paradis « île du pont »

C’est le premier séjour long (10 jours) porté par le PAAJIP, il se déroulera du 12 au 21 juillet 2021 au Camping Paradis de « L’Île du Pont » à Mirande dans le Gers (32). On retrouve à proximité du camping le Ludina Park (parc aqualudique) ainsi qu’un club de canoë-kayak. Durant les premiers jours, l’équipe d’animation sera force de proposition pour les différents temps d’activité afin de mettre à l’aise les jeunes et créer une dynamique de groupe. Ce séjour se construira par la suite avec les jeunes qui pourront à leur tour proposer ce qu’ils souhaitent faire (activités, visites, sorties, etc…). Des réunions quotidiennes seront organisées afin de recueillir ces envies et de les mettre en place. Dans le cadre des vacances apprenantes, des activités quotidiennes (le matin) seront organisées par sur la thématique de l’environnement, de l’expression orale et/ou écrite et/ou artistique. Il y aura deux demi journées de canoë-kayak afin de faire découvrir cette activité aux jeunes.

30€ pour les jeunes répondant aux critères d’éligibilité des vacances apprenantes. 230€ pour les jeunes ne répondant pas à ces critères.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping Paradis « île du pont » 1 chemin de l’île, 32300 MIRANDE Mirande Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T09:30:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:58:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T00:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T23:59:00;2021-07-19T00:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Mirande Étiquettes évènement : Autres Lieu Camping Paradis "île du pont" Adresse 1 chemin de l'île, 32300 MIRANDE Ville Mirande lieuville Camping Paradis "île du pont" Mirande