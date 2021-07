Saint-Savin Natéa Gironde, Saint-Savin COMPLET séjour multi-activités et défis Natéa Saint-Savin Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Savin

COMPLET séjour multi-activités et défis

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Natéa

Séjour ouvert à 16 jeunes de 8 à 14 ans. Au programme , une activité ludique et sportive (accrobranche, paintball, tir à l’arc….) par demie-journée, ainsi que des jeux de groupe, baignade… Activité renforcement scolaire quotidienne : quiz, defi, enquête, lecture de plan et orientation. Rédaction d’un journal de bord, en vue d’une restitution aux parents et élus. L’objectif est de favoriser le vivre-ensemble lors des moments de vie quotidienne et d’avoir accès à des activités de pleine nature ainsi que de revoir les fondamentaux scolaires de manière ludique.

sur inscription, selon quotient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Natéa 33920 Saint Savin Saint-Savin Gironde

2021-07-26T08:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T18:00:00

