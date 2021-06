« COMPLET » SEJOUR MER MONTAGNE 11/13 ANS Camping le Roussillonnais, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Argelès-sur-Mer.

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Camping le Roussillonnais

Description du séjour : • Le groupe : Le groupe sera composé de 16 jeunes âgées entre 11 et 13 ans. Les jeunes seront majoritairement issus de la Communauté de Communes. L’hébergement : Nous logerons sous tentes au camping « Le Roussillonnais » (3 étoiles). Entre mer et montagne, la Ville d’Argelès est située dans le département des Pyrénées-Orientales, au centre de la Plaine du Roussillon. Elle se situe à quelques kilomètres au sud de Perpignan. • Le transport : Pour nous rendre sur place et pour les activités de la semaine, nous utiliserons des minibus (9 places) et une remorque. Objectifs pédagogiques du séjour : – Permettre aux enfants / aux jeunes de vivre des temps de séjours durant les périodes de vacances. – Amener l’enfant / le jeune à découvrir des pratiques variées en milieu naturel. – Développer l’autonomie du jeune. – Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages : la curiosité, l’écoute, la réflexion progressive avec des questionnements oraux ou écrits, la mise en œuvre et la confrontation aux points de vue des autres. – Travailler les compétences fondamentales à la réussite : compréhension de textes lus par les enfants ou adolescents ou qui leur ont été lus ; expression de leurs pensées à l’oral et à l’écrit dans une langue correcte et claire Objectifs opérationnels : – Permettre aux jeunes de partir en vacances. – Proposer un séjour de jeunes au bord de la mer. – Découvrir la pratique d’activités de plein air / montagne. – Responsabiliser les jeunes au respect du matériel et des locaux. Dans le cadre du dispositif des « Colos Apprenantes », une attention particulière sera portée sur les contenus abordés avec les jeunes. La thématique de Sport et Nature est prédominante sur ce séjour. Pratique d’une activité physique et sportive dans un cadre naturel, respect de la biodiversité, connaissance du milieu qui nous entoure … Des veillées à dominantes « jeux de connaissances » permettront à l’équipe de sensibiliser les jeunes à ces axes-là et vont leur apporter des connaissances qui pourront être restituées lors des activités sur le terrain. Des temps de paroles et de débats seront mis en places afin que chacun puisse s’exprimer, trouver sa place au sein du groupe. Cela permettra également à l’équipe de pouvoir évaluer la portée des actions menées. Durant le séjour, une attention particulière sera donnée sur l’autonomie des jeunes : il faut qu’ils puissent être acteurs de leur séjour, intégrer le fonctionnement, les règles, les libertés qui leurs seront laissées. Tout cela fera l’objet d’un contrat moral passé entre l’équipe d’animation et les jeunes, basé sur la confiance, le contrôle. De plus l’autonomie se retrouvera dans l’implication des jeunes aux taches de la vie quotidienne : vaisselle, préparation des repas … adapté de façon à respecter toutes les contraintes sanitaires. 4/ Les moyens : • Humains : L’équipe d’animation du séjour sera composée de 3 animateurs : – Clément PAPET : BPEJEPS Loisirs Tout public, Licence STAPS, éducateur Sportif. – Aurélie ROSSIGNOL : BPJEPS Loisirs Tout Public, Brefet Fédéral Init. M-6, M-8, M-10 Rugby – Victor PAGES : stagiaire BAFA Journée types du séjour. Heures : Actions : 7h30– 8h00 Réveil 8h – 8h45 Déjeuner 9h – 12h Activité programmé 12h30 – 14h Repas du midi 14h – 16h Activité programmé 16h – 18h Plage 18h – 19h30 Temps libre 19h30 – 20h30 Repas du soir 20h30 – 23h Veiller / Temps libre 23h – 23h30 Coucher Modalités de fonctionnement des équipes : Le directeur est garant du projet pédagogique, il le présente à l’ensemble de l’équipe d’animation. Il veillera à sa bonne mise en œuvre, au suivi des objectifs fixés en amont et au bon fonctionnement du séjour. L’animateur est responsable de son groupe de jeunes tout au long de la journée. Il doit assurer une sécurité morale, physique et affective du jeune. Il faut mettre l’enfant en confiance et gagner son respect afin qu’il puisse nous le rendre. Loin du schéma familial c’est aussi un moyen pour qu’il se sente bien pendant le séjour. Les encadrants seront en contact régulier avec les directeurs des accueils de loisirs, un retour journalier leur sera fait, ils pourront ainsi faire suivre les informations aux familles. / Planning des activités. LUNDI 12 JUILLET MARDI 13 JUILLET MERCREDI 14 JUILLET JEUDI 15 JUILLET VENDREDI 16 JUILLET Matin 9H00 Transport de la Base de loisirs Vers Argelès sur mer Installation du camping Randonnée Sorède « Tour de la Massane » Base de Loisirs de Marquixanes CANYONING Baignade dans les criques entre Port-Vendres et Collioure Rangement et nettoyage du camp Repas midi Prévoir pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique Après-midi Visite / repérage camping Plage / baignade Règles de vie Randonnée Sorède « Tour de la Massane » Base de Loisirs de Marquixanes ACCROBRANCHE Baignade dans les criques entre Port-Vendres et Collioure Plage baignade Départ à 17 h 00 Arrivée prévue à SAIX 20 H00 Repas soir Repas au camping Repas au Camping Repas au Camping Repas au Camping Veillée Jeux de connaissance LOUP GAROU Feu d’artifice Marché nocturne Coucher 22 h 30 22 h 30 22 h 30 22 h 30 10/ Modalités d’évaluation. – Suivi des objectifs du projet pédagogique. – Bilan qualitatif (activités) (feuilles d’évaluation en annexe). – Bilan humain (feuille évaluation et réunion d’équipes le soir). – Points à développer.

Selon QF des familles : TA 35€ TB65€ TC100€ TD140€ TE170€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping le Roussillonnais argeles sur mer Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales



