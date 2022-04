COMPLET Séjour La Faute sur Mer Centre de vacances de Sainte Maure de Touraine, 18 avril 2022, La Faute-sur-Mer.

COMPLET Séjour La Faute sur Mer

du lundi 18 avril au vendredi 22 avril à Centre de vacances de Sainte Maure de Touraine

Nos séjours vont se dérouler à la Faute sur Mer dans les locaux du centre de vacances de Sainte Maure de Touraine situé au 16 Rue des Pervenches 85440 à la Faute sur Mer. Le centre de vacances est à la croisée de la forêt, de la dune et de la plage de la Faute sur mer. L’environnement est propice à la découverte du littoral, de sa faune et de sa flore. Dans ce cadre exceptionnel, les enfants et les jeunes pourront découvrir le milieu par des activités naturalistes, artistiques, manuelles et physiques. Des supports ludiques tels que : des enquêtes policières, des énigmes, des lectures de paysages permettront aux enfants de comprendre les notions de protection de la faune environnante, et de l’impact de l’homme sur les écosystèmes. Les ateliers privilégieront, la découverte, le plaisir, le partage, la coopération et la bonne humeur. Tout en respectant le rythme de vie des enfants, le séjour s’articulera entre des modules de renforcement des apprentissages et des animations récréatives qui à travers l’expérimentation, la découverte, l’expression orale et écrite permettent d’ancrer les acquis.

Droit d’inscription de 25 à 50€ en fonction du Quotient Familial

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances de Sainte Maure de Touraine 16 Rue des Pervenches 85440 à la Faute sur Mer La Faute-sur-Mer Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T09:30:00 2022-04-18T23:59:00;2022-04-19T09:30:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-20T09:30:00 2022-04-20T23:59:00;2022-04-21T09:30:00 2022-04-21T23:59:00;2022-04-22T09:30:00 2022-04-22T18:00:00