“COMPLET” Séjour Koh-Lanta : aventure / sport / nutrition Phare des Sourires, 22 août 2021, Marseille.

“COMPLET” Séjour Koh-Lanta : aventure / sport / nutrition

du dimanche 22 août au samedi 28 août à Phare des Sourires

En complément de son fonctionnement annuel, Sourire à la Vie organise des séjours de vacances pour les enfants atteints de cancers. Lors de ceux-ci, l’association accueille les enfants à tous les stades de la maladie : dès le diagnostic, pendant le premier traitement mais aussi en cas de rechutes et en rémission. Les séjours s’adaptent aux besoins spécifiques de l’enfant quelle que soit sa situation médicale : greffe de moelle, chirurgie orthopédique ou neurologique, en induction de chimiothérapie, traitement d’entretien, de suite, de rééducation, de convalescence… Les enfants bénéficiaires des séjours sont identifiés par leurs oncologues référents de l’Hôpital avec leur accord ainsi que celui de leurs parents. La validation de la prise en charge pour les séjours se fait par l’équipe soignante de SALV. Les séjours s’inscrivent dans le dispositif « Colos apprenantes » en lien avec programme de l’association « Éducation, culture, insertion sociale, scolaire et professionnelle ». A noter que plus qu’un programme, c’est un état d’esprit, un travail de tous les instants. Bien qu’il se soit structuré et professionnalisé au fil des années, ce programme reste, comme l’ensemble de l’activité de Sourire à la Vie, profondément humain, adaptable, réactif, accessible et ludique. Si le sport avec la préparation physique et mentale constitue la base des séjours, les séances d’accompagnement aux apprentissages, les ateliers éducatifs et culturels, etc. sont également mis en place. Ceux-ci font partie intégrante du programme de l’association et du suivi individuel de chaque enfant. SALV met un accent particulier sur l’éducation à l’écologie. Cette dimension s’inscrit donc transversalement dans le présent projet. L’association est très engagée et milite pour l’environnement et le développement durable. Le présent projet a intégré ces aspects dans son fonctionnement au quotidien au travers d’actions à visée écologique, telles que le tri sélectif fait chaque jour pour l’ensemble des déchets, la tenue et le suivi d’un potager pédagogique, l’alimentation des enfants qui génère le moins de déchets possible et qui est essentiellement « bio » et locale, les dispositifs de réduction de consommation d’énergie et d’eau. Dans le contexte sanitaire lié à la COVID 19 accueillir les enfants malades du cancer en séjours de vacances vise : à éviter l’isolement des enfants malades: leur permettre de se réhabituer à la vie en collectivité en toute sécurité, de regagner en autonomie, de reprendre des activités motrices notamment d’extérieur ; à répondre à leurs besoins très spécifiques ; à apporter du soutien et du repos aux familles. Les séjours se dérouelent dans le magnifique cadre du Phare des Sourires, maison médicalisée et lieu de vie des enfants situé au bord de la mer de 600M2. Ce centre d’accueil spécialisé est adapté à l’accueil des PMR et aux APA (activités physiques adapté). Equipé de 2 dortoirs de 9 places avec salles de bain, une chambre individuelle, une infirmerie, une salle de massage et de détente, une salle de sport, une salle de danse, un salon/salle d’activité, salle à manger, cuisine, espaces extérieurs adaptés dont un terrain de jeux et potager pédagogique. Un accès à la mer est facilité par une mise à l’eau et un ponton flottant.

Le séjour est entièrement gratuit pour les participants, seuls les transports sont à la charge des parents: véhicule personnel, taxis conventionnés, ambulances

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Phare des Sourires 153 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T19:00:00 2021-08-22T23:59:00;2021-08-23T00:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T00:00:00 2021-08-28T10:00:00