Fourques-sur-Garonne Camping de Meilhan Fourques-sur-Garonne, Lot-et-Garonne COMPLET – Séjour Itinérant Vélo « Voyage autour de la voie verte » Camping de Meilhan Fourques-sur-Garonne Catégories d’évènement: Fourques-sur-Garonne

Lot-et-Garonne

COMPLET – Séjour Itinérant Vélo « Voyage autour de la voie verte » Camping de Meilhan, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Fourques-sur-Garonne. COMPLET – Séjour Itinérant Vélo « Voyage autour de la voie verte »

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Camping de Meilhan

Ce séjour a pour objectif d’accompagner 12 pré-adolescents à découvrir le patrimoine de leur département au moyen d’un mode de transport doux pour l’environnement : le vélo. Ce séjour a comme thème principal la découverte du potentiel du lieu de vie des enfants au travers de diverses activités de loisirs, de l’exploration de l’écosystème qui les entoure et de la valorisation du patrimoine régional. Le fil rouge de ce séjour sera le Canal et sa Voie Verte. Il se déroulera sur 4 journées, et 4 nuitées qui seront effectuées sous tentes. Le séjour se déroulera principalement dans le département du Lot-et-Garonne (47), et empiètera sur le territoire sud-girondin (33). Les trajets quotidiens seront effectués en vélo en privilégiant des itinéraires empruntant la Voie Verte. Le groupe sera accompagné de 2 animateurs en vélo.

190 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping de Meilhan 47 FOURQUES SUR GARONNE Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T07:30:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T07:30:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T07:30:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T07:30:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T07:30:00 2021-07-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fourques-sur-Garonne, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Camping de Meilhan Adresse 47 FOURQUES SUR GARONNE Ville Fourques-sur-Garonne lieuville Camping de Meilhan Fourques-sur-Garonne