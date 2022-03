“COMPLET” Séjour Hérault camping La Dragonnière, 18 avril 2022, Vias.

“COMPLET” Séjour Hérault

du lundi 18 avril au samedi 23 avril à camping La Dragonnière

Au sortir de l’été 2021, un groupe de 4 jeunes filles âgées entre 14 et 16 ans sont venues à notre rencontre exprimant leur déception de ne pas avoir pu partir en vacances. Ces jeunes nous ont formulé leur souhait de s’inscrire dans une démarche d’accompagnement pour s’investir dans un projet leur permettant de s’évader de leur lieu de vie. Après plusieurs temps d’échanges, elles ont expliqué que parmi elles, seule une avait pu partir du quartier de tout l’été et que pour elles « partir en vacances » est une expérience inconnue. Suite à ces discussions, une rencontre avec tout le groupe a été organisée pour formaliser leurs envies et démarrer l’accompagnement d’un projet. Dès lors, tout un processus s’est mis en place auprès de ce groupe. Pour favoriser la cohésion et la participation active de tous, le groupe entier a participé à des temps de préparation et de mise en débat des prises de décisions. Ces derniers ont cours depuis septembre 2021, sur le lieu d’accueil de la Maison Verte ainsi qu’à la Maison de Quartier (plus propice aux temps nécessitant de la tranquillité). Des créneaux de rencontres hebdomadaires ont été mis en place par l’équipe jeunesse. Ils ont pour essence de placer les jeunes au cœur de la construction du projet afin qu’ils en soient les principaux artisans. Cela permet également d’apporter des contenus concrets pour un public très éloigné des démarches administratives * Début septembre : Définition des attentes des jeunes, des dates, élaboration des règles inhérentes à l’accompagnement de projet. * De septembre à novembre : écriture et mise en forme du projet / recherche de lieu, hébergement, activités… * De novembre à mars : recherche et participation à des actions d’autofinancement et chantiers jeunes citoyens. Finalisation du programme, des recherches. Pour mener à bien leur projet, les jeunes participent activement aux rencontres préparatoires proposées par les animateurs, sur des créneaux définis avec eux. En parallèle, ils s’inscrivent dans des actions d’autofinancement (portées par notre association et/ou soutenues par nos partenaires (dispositif argent de poche, Villej’en Sport…) afin d’amoindrir le coût de leur séjour. Afin de garantir l’accès au plus grand nombre, de faciliter les démarches entreprises et de montrer que le plus important n’est pas la destination, mais bien le cheminement d’un projet, nous priorisons des destinations assez proches, laissant moins de place à l’inconnu. La destination souhaitée par le groupe est celle de Vias dans l’Hérault. Ce choix a été retenu à la suite de différents échanges pointant l’envie commune de découvrir un lieu que le groupe n’a jamais fréquenté. Ce projet répond à une demande d’accompagnement du groupe ainsi qu’à différents besoins : * Un besoin de découvrir de nouveaux espaces, une volonté de sortir du quartier et des limites de la région bretonne (qui leurs sont systématiquement proposées). * Un besoin de se confronter, de s’essayer à l’élaboration et la mise en place d’un projet. D’en comprendre les rouages. * Un besoin de se retrouver entre pairs, dans un cadre sécurisant, permettant de découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles pratiques. * Un besoin fort de sortir du quartier.

Entrée sur inscription. Tarif de 30€ / jeune

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping La Dragonnière 34450 Vias Vias Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T05:00:00 2022-04-18T23:59:00;2022-04-19T00:00:00 2022-04-19T23:58:00;2022-04-20T00:00:00 2022-04-20T23:59:00;2022-04-21T00:00:00 2022-04-21T23:59:00;2022-04-22T00:00:00 2022-04-22T08:00:00;2022-04-22T08:00:00 2022-04-22T23:59:00;2022-04-23T00:00:00 2022-04-23T18:00:00