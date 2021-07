COMPLET Séjour Freinet à Saint Laurent Blangy base nautique de Saint-Laurent-Blangy, 2 août 2021-2 août 2021, Saint-Laurent-Blangy.

COMPLET Séjour Freinet à Saint Laurent Blangy

du lundi 2 août au vendredi 6 août à base nautique de Saint-Laurent-Blangy

Le séjour à Saint-Laurent-Blangy a pour objectif d’initier les enfants à la pédagogie Freinet et de les rendre acteurs de leurs apprentissages et de leurs vacances. Cette méthode éducative développe les compétences et les savoirs des jeunes grâce à l’expérience, à l’essai erreur et le libre choix de leurs activités. Cette autonomie est l’un des premiers moteurs de la motivation qui permet de fédérer les enfants. Elle redonne du gout et du sens aux apprentissages notamment pour ceux ayant des difficultés scolaires ou étant sur la voie du décrochage scolaire, deux inquiétudes à la suite de la crise sanitaire et des différents protocoles mise en place. La pédagogie Freinet favorise aussi le développement de compétences sociales par la mise en place de conseil d’enfants. Cette instance permet aux enfants de débattre, d’affiner leur esprit critique mais aussi de décider des règles qui régissent une communauté. Permettre aux enfants d’être des citoyens à part entière facilite leur émanciation mais aussi la compréhension de la vie en communauté. Ce temps est aussi créateur d’idées et d’initiatives qui permet de développer des savoirs et des savoir-faire tels que la gestion de tâches, de l’emploi du temps, des stocks, la gestion d’un budget, ect. Le cadre de la base nautique de Saint-Laurent-Blangy est aussi propice à la découverte d’un nouveau cadre et de nouvelles activités, notamment pour nos habitants de Tourcoing. La base propose aussi des activités éducatives auxquelles les enfants participeront : tir à l’arc, randonnées, course d’orientation, VTT. Les animateurs et l’équipe éducative proposeront aussi des activités sportives, ludiques et éducatives en complément des activités de la base nautique. Ils assureront aussi les temps de la vie quotidienne en favorisant le faire ensemble (rangement, cuisine, vaisselle).

sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

base nautique de Saint-Laurent-Blangy 25 Rue Laurent GERS Saint-Laurent-Blangy Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T20:00:00