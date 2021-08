Saint-Nicodème Ferme Equestre Natural Ranch Horse Côtes-d'Armor, Saint-Nicodème COMPLET SEJOUR EQUITATION Ferme Equestre Natural Ranch Horse Saint-Nicodème Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Nicodème

COMPLET SEJOUR EQUITATION Ferme Equestre Natural Ranch Horse, 9 août 2021, Saint-Nicodème. COMPLET SEJOUR EQUITATION

du lundi 9 août au vendredi 13 août à Ferme Equestre Natural Ranch Horse

En plein Centre-Bretagne, vous serez 16 ados à profiter d’une immersion au sein d’une ferme équestre et partager le quotidien des poneys et des chevaux. dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Ferme Equestre Natural Ranch Horse Convenant Tannou Saint-Nicodème Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T18:30:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T18:30:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T18:30:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T18:30:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Nicodème Autres Lieu Ferme Equestre Natural Ranch Horse Adresse Convenant Tannou Ville Saint-Nicodème lieuville Ferme Equestre Natural Ranch Horse Saint-Nicodème