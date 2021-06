Saint-Léger-les-Mélèzes le Bellaviste Hautes-Alpes, Saint-Léger-les-Mélèzes COMPLET Séjour équitation et montagne à Saint Léger les Mélèzes le Bellaviste Saint-Léger-les-Mélèzes Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Léger-les-Mélèzes

COMPLET Séjour équitation et montagne à Saint Léger les Mélèzes le Bellaviste, 16 août 2021-16 août 2021, Saint-Léger-les-Mélèzes. COMPLET Séjour équitation et montagne à Saint Léger les Mélèzes

du lundi 16 août au vendredi 27 août

Dans un chalet implanté au coeur du village de Saint Léger les Melezes dans les hautes Alpes , les enfants pourront s’initier à l’équitation à 300 m du chalet. La vue sur le vieux Chaillol et son massif est extraordinaire. Les enfants pourront se ressourcer dans un endroit calme et paisible. Des sports de montagne, tels que Cani rando, course d’orientation, escalade viendront combler ces petits cavaliers.

tarifs au QF ( de 160€ à 750 €)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. le Bellaviste 05260 ST LEGER LES MELEZES Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T23:59:00;2021-08-23T00:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T21:28:00

