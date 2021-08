Paimpol Camping du Cruckin Côtes-d'Armor, Paimpol COMPLET SEJOUR ENIGMES ET BEAUPORT Camping du Cruckin Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

COMPLET SEJOUR ENIGMES ET BEAUPORT Camping du Cruckin, 16 août 2021, Paimpol. COMPLET SEJOUR ENIGMES ET BEAUPORT

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Camping du Cruckin

Venez découvrir un site historique costarmoricain: l’Abbaye de Beauport. ce ne sera pas si facile car il faudra résoudre des énigmes au cours de la semaine. Vous irez aussi à la découverte des instruments Baschet et participerez à une création visuelle et sonore! Une petite visite sur l’Ile de Bréhat agrémentera ce super séjour. dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping du Cruckin rue du Cruckin Paimpol Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T19:00:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T19:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T19:00:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Camping du Cruckin Adresse rue du Cruckin Ville Paimpol lieuville Camping du Cruckin Paimpol