COMPLET- Séjour de Plein air à Pont d’Ouilly du 18 au 24 juillet 2021 base de loisirs de Pont d’ouilly, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Pont-d'Ouilly.

COMPLET- Séjour de Plein air à Pont d’Ouilly du 18 au 24 juillet 2021

du dimanche 18 juillet au samedi 24 juillet à base de loisirs de Pont d’ouilly

Suite à la crise sanitaire, la commune d’Epône s’inscrit dans le dispositif « vacances apprenantes ». L’objectif est de permettre aux enfants de renforcer leurs apprentissages et de préparer au mieux la rentrée scolaire prochaine tout en découvrant des activités et des loisirs variés. Ce séjour est régi par une déclartion DDCS avec toutes les règles qui s’en suivent. Nous tenons à faire vivre le droit aux vacances pour tous dans un esprit de laïcité et de citoyenneté, de respect d’autrui et de rejet de toute forme de discrimination. Les séjours que nous proposons sont pour les enfants un moyen d’émancipation, de se connaître, de se confronter aux autres, de découvrir et d’accepter les différences. Ce séjour est un moyen pour sortir de cette période psychologique difficile à vivre, ce sera l’occasion pour l’enfant de se situer dans un groupe, d’enrichir ses capacités relationnelles ainsi que de recevoir les signes de reconnaissance et de valorisation dont il a besoin pour se construire, grandir et retrouver ce « lien social » mis à mal suite à la pandémie. Conformément au cahier des charges « colos apprenantes », nos séjours prévoient des activités de renforcement des apprentissages, elles sont élaborées en relation avec le socle commun de la culture, des compétences et des connaissances de manière à permettre aux enfants et aux jeunes de réinvestir les apports de ces activités dans leurs apprentissages et réciproquement. Une attention particulière sera accordée à la sensibilisation à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Les activités proposées s’inscrivent dans les thématiques dominantes suivantes : • Les activités physiques et sportives • Les arts et la culture

Résider à Epône, avoir entre 08 et 11 ans, Participation financière sur quotient comprenant 6 tranches allant de 6.20€ à 15€ par jour. Aide possible du CCAS de la ville de 15€ sur condition.

Séjour 8-11 ans – Activités de pleine nature à Pont d’Ouilly

base de loisirs de Pont d’ouilly 11 rue du stade René Vallée 14690 Pont-d’Ouilly Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T09:30:00 2021-07-18T10:00:00;2021-07-24T16:00:00 2021-07-24T16:30:00