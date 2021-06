Sabres domaine de peyricat Landes, Sabres « COMPLET » Séjour dans les landes domaine de peyricat Sabres Catégories d’évènement: Landes

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet

L’OFIS, vous propose un séjour de 5 jours au domaine de Peyricat à Sabres dans les landes à destination des jeunes âgés de 11 à 13 ans. Le programme d’activités a été mis en place lors des différentes commissions jeunes. Sur cette semaine, il est prévu de découvrir la région, la Dune du Pilat, une sortie dans un parc aquatique, canoë-kayak et d’autres activités… La gestion du séjour sera également mise en place en concertation avec les jeunes sur toute la partie vie quotidienne (repas, tâches ménagères…)

Financier par nos partenaires

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. domaine de peyricat le domaine de peyricat 40630 Sabres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T08:30:00 2021-07-12T22:30:00;2021-07-13T08:30:00 2021-07-13T22:30:00;2021-07-14T08:30:00 2021-07-14T22:30:00;2021-07-15T08:30:00 2021-07-15T22:30:00;2021-07-16T08:30:00 2021-07-16T22:30:00

