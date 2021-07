Saint-Bonnet-en-Champsaur camping LES RIVES DU DRAC à Saint-Bonnet-en-Champsaur dans les Hautes-Alpes Hautes-Alpes, Saint-Bonnet-en-Champsaur « COMPLET » Séjour dans le Champsaur camping LES RIVES DU DRAC à Saint-Bonnet-en-Champsaur dans les Hautes-Alpes Saint-Bonnet-en-Champsaur Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Bonnet-en-Champsaur

« COMPLET » Séjour dans le Champsaur camping LES RIVES DU DRAC à Saint-Bonnet-en-Champsaur dans les Hautes-Alpes, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Bonnet-en-Champsaur. « COMPLET » Séjour dans le Champsaur

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à camping LES RIVES DU DRAC à Saint-Bonnet-en-Champsaur dans les Hautes-Alpes

SÉJOUR SAINT BONNET EN CHAMPSAUR du 19 au 23 juillet 2021 Organisé par le centre de loisirs de Séderon (Hautes-Baronnies) pour 20 enfants de 7 à 13 ans La semaine sera orientée autour de la découverte de l’environnement : Jeux dans et avec la nature : Dessin – Cabanes – Grands jeux – Land’art Découverte du patrimoinenaturel du territoire : Plan d’eau – Ballades – observation – Rivière du Drac Connaître et comprendre la Montagne : le rôle des mals aimés (araignées, renards…) Vivre une immersion rassurante en nature : Bivouac, nuit à la belle étoile

en fonction des revenus, quotient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. camping LES RIVES DU DRAC à Saint-Bonnet-en-Champsaur dans les Hautes-Alpes Saint-Bonnet-en-Champsaur 05 Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T08:00:00 2021-07-20T14:30:00;2021-07-20T14:30:00 2021-07-20T23:00:00;2021-07-21T08:00:00 2021-07-21T15:00:00;2021-07-21T15:00:00 2021-07-21T23:00:00;2021-07-22T08:00:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T14:30:00;2021-07-23T14:30:00 2021-07-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Bonnet-en-Champsaur Étiquettes évènement : Autres Lieu camping LES RIVES DU DRAC à Saint-Bonnet-en-Champsaur dans les Hautes-Alpes Adresse Saint-Bonnet-en-Champsaur 05 Ville Saint-Bonnet-en-Champsaur lieuville camping LES RIVES DU DRAC à Saint-Bonnet-en-Champsaur dans les Hautes-Alpes Saint-Bonnet-en-Champsaur