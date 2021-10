COMPLET “Séjour au cottage des dunes” Le cottage des dunes, 25 octobre 2021, Berck.

du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre à Le cottage des dunes

Le séjour se déroulera à Berck au Cottage des Dunes Séjour placé sur la thématique du développement durable et notamment sur la découverte du monde maritime : Au programme : – Découverte de Maréis – Visite du phare de Berck – Fabrication de cerf volant – Visite de Nausicaa Le séjour mis en place garantira un apprentissage sur les notions environnementales et notamment de préservation du milieu maritime. Des activités en lien avec la nature et le monde maritime seront organisées tout au long du séjour. Il s’agit d’apprendre aux enfants la vie sur l’eau, et les richesses de la vie sous l’eau. Présenter le métier de marin-pêcheur d’aujourd’hui ainsi que la biodiversité de Manche et de Mer du Nord Via la découverte de Maréis. Cette découverte sera complétée par la visite du Centre de la Mer « Nausicaa » qui permettra de faire comprendre aux enfants les conséquences des changements climatiques. L’objectif est de les sensibiliser à l’adoption de nouveaux modes de vie, au changement des modes de consommation, de transport,… Le séjour sera complété par des activités de pleine nature : cerf volant et équitation en bord de mer . Cette sensibilisation à l’écologie leur permettra d’avoir une meilleure connaissance du milieu afin de pouvoir protéger l’environnement.

50

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le cottage des dunes 2 rond point du cottage des dunes Berck Pas-de-Calais



