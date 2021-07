COMPLET « Séjour apprenant sport et découverte » Centre de vacances de Leucate, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Leucate.

COMPLET « Séjour apprenant sport et découverte »

du mercredi 28 juillet au lundi 2 août à Centre de vacances de Leucate

Tu as entre 14 et 17 et tu souhaites passer de bonnes vacances, cette colo est faite pour toi !!! Orienté vers les activités physiques et sportives, tu partageras des moments uniques avec d’autres jeunes qui aiment s’éclater autant que toi. Au programme char à voile, balade à vélo, course d’orientation, parcours aventure, une journée à Aqualand… des temps de baignades et de sports à la plage seront organisé durant le séjour. Tu profiteras aussi de la saison estivale pour visiter le marché nocturne, faire du shopping et profiter de la fête foraine !!! En fin de journée, des veillées seront organisées tous les soirs ! De quoi s’amuser autour de nombreuses activités : soirées à thème, grand jeu, élection mister et miss, Leucate à un incroyable talent…. Toutes ces activités sont encadrées et animées par une équipe d’animation formée et compétente.

477€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances de Leucate Chemin du phare 11370 LEUCATE Leucate Aude



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T08:00:00 2021-07-28T08:30:00;2021-08-02T18:00:00 2021-08-02T18:30:00