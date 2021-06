Brienon-sur-Armançon Château de l'Armançon Brienon-sur-Armançon, Yonne « COMPLET » Séjour apprenant « Au cœur de la vie de château » en Bourgogne Château de l’Armançon Brienon-sur-Armançon Catégories d’évènement: Brienon-sur-Armançon

du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet

A 1h30 de Paris, ce séjour apprenant offre la possibilité à 14 enfants d’associer un stage de remobilisation scolaire le matin et des loisirs éducatifs l’après-midi. Ce séjour est encadré par 4 éducateurs spécialisés qui ont en suivi ces enfants sur l’ensemble de leur cycle collège. Un renforcement en français et mathématiques sera priorisé et personnalisé en fonction du profil de chacun. Les après-midi, les loisirs culturels et sportifs seront à l’honneur (activité culturelle, sportive..)

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Château de l'Armançon, Brienon-sur-Armançon, Yonne

