Parthenay Accueil de loisirs Maurice Caillon Deux-Sèvres, Parthenay COMPLET Séjour adrénaline et océan à Notre Dame de Monts Accueil de loisirs Maurice Caillon Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

COMPLET Séjour adrénaline et océan à Notre Dame de Monts Accueil de loisirs Maurice Caillon, 16 août 2021-16 août 2021, Parthenay. COMPLET Séjour adrénaline et océan à Notre Dame de Monts

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Accueil de loisirs Maurice Caillon

Le séjour se déroule à notre Dame de Monts, sur la côte atlantique dans des espaces naturels remarquables en biodiversité. L’océan, sans courant, en pente douce, la plage de sable fin, la dune sauvage préservée, la pinède pour les balades, le marais avec ses prairies pittoresque. Sensations fortes au programme de ce séjour. Les jeunes pourront se faire tracter par des bouées au Pôle nautique de Notre Dame de Monts. L’Atlantic wake Park les accueillera pour différentes activités comme le téléski, le splash game ou encore le parcours warrior game. Une sensibilisation à l’environnement sera le fil conducteur de cette semaine. Les jeunes pourront profiter d’autres activités qui seront proposées par les animateurs en concertation avec les jeunes. L’hébergement est sur un terrain de camping ombragés et spacieux, Il se fera sous toiles de tente avec des tentes distincts pour les filles et les garçons. dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Accueil de loisirs Maurice Caillon 22 rue des tulipes 79200 Parthenay Parthenay Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T23:30:00;2021-08-17T08:00:00 2021-08-17T23:30:00;2021-08-18T08:00:00 2021-08-18T23:30:00;2021-08-19T08:00:00 2021-08-19T23:30:00;2021-08-20T08:00:00 2021-08-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Étiquettes évènement : Autres Lieu Accueil de loisirs Maurice Caillon Adresse 22 rue des tulipes 79200 Parthenay Ville Parthenay lieuville Accueil de loisirs Maurice Caillon Parthenay