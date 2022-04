COMPLET – SEJOUR ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE CHALET DE FLORIMONT, 25 avril 2022, Bellevaux.

COMPLET – SEJOUR ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à CHALET DE FLORIMONT

**Séjour accompagnement scolaire** **Service Enfance-Jeunesse de Marolles en Brie** Dominante : découverte des activités culturelles en montagne Lieu : Nous serons hébergés au chalet de Florimont pendant la durée du séjour. Situé en Haute Savoie, le chalet fait face à la chaine des Alpes du Léman, à 1250 mètres d’altitude. Les pistes de ski et de randonnée se trouvent à 50 mètres du chalet. Le chalet est une structure agréée Jeunesse et sports ainsi qu’Education Nationale. Il a une capacité d’accueil de 150 personnes, répartie en 28 chambres, sur 3 étages. Chaque étage dispose d’une salle de bain et de WC. Nous serons hébergés en pension complète du lundi soir au vendredi midi (paniers repas) L’établissement est situé près du village de Bellevaux, à 50 mètres des pistes de ski et des pistes de randonnée. Des salles de jeux sont à disposition des groupes pour diverses activités. Les activités proposées : Elles seront culturelles et sportives et en lien avec la montagne. Les repas seront servis au chalet, avec des spécialités locales. En fin d’après-midi, des animations et des temps de renforcement de l’apprentissage seront organisés, l’objectif étant qu’au travers des animations ludiques, les enfants reviendront sur les activités réalisées, sur la montagne en général… Des veillées seront aussi organisées avec les jeunes et les enfants, dans la salle de jeux avec des thèmes divers (jeux d’expression, jeux de société, karaoké …) **OBJECTIFS GENERAUX ET OPERATIONNELS :** • _Permettre aux enfants et aux jeunes de vivre un temps de vacances_ o Organiser un séjour o Initier les enfants et les jeunes à des ateliers culturels en montagne • _Développer leurs capacités cognitives au travers des activités ludiques, d’expression._ • _Favoriser l’ouverture culturelle_ o Initier les enfants et les jeunes à des ateliers culturels en montagne o Elargir les centre d’intérêt des enfants et des jeunes • _Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et rendre l’enfant et le jeune acteur de sa vie_ o Faire participer les enfants et les jeunes aux tâches de la vie quotidienne o Etablissement des règles de vie en concertation avec les enfants et les jeunes o Favoriser la participation des enfants et des jeunes dans la prise de décision des veillées et des plannings quotidiens _• Créer du lien social et faciliter les échanges entre jeunes et enfants_ o Organisation d’activités en groupe qui conviennent aux 2 tranches d’âge o Faire en sorte que les 2 groupes s’entendent o Créer une entraide des jeunes envers les enfants Le projet est né d’une volonté d’élargir les connaissances des enfants fréquentant l’accompagnement scolaire et de leur permettre de vivre des moments en dehors du cadre scolaire. Pour les enfants, c’est l’occasion de partir ensemble plusieurs jours hors de leur cadre familial respectif, tout en pratiquant des activités sportives et culturelles dans un cadre inhabituel, voire inconnu : principe des colonies de vacances.

Sur inscription

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CHALET DE FLORIMONT 74470 BELLEVAUX Bellevaux Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

